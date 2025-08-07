18-летняя Андреева обратилась к психологу из-за поражений

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и ее старшая 21-летняя сестра Эрика Андреева, которая также занимается теннисом, приняли решение обратиться к спортивному психологу на фоне частых поражений. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Старшая из Андреевых установила в июне исторический антирекорд, проиграв девять матчей и 17 партий подряд. После этого спортсменка обратилась к специалисту, чтобы проработать с ним этот момент, поэтому пока не появляется на соревнованиях.

Мирра Андреева, для которой старшая сестра является примером, решила последовать по этому пути после громкого поражения на турнире серии WTA-1000 в канадском Монреале. Во время матча с американкой Маккартни Кесслер у Андреевой сдали нервы: Андреева из-за досады швырнула ракетку, а потом расплакалась, спрятав лицо в полотенце. По ходу встречи она также несколько раз ударила себя по ноге.

6 августа появилась информация, что Мирра не сыграет на престижном турнире в Цинциннати. Причиной ее снятия была названа травма. Во время игры с Кесслер Андреева подвернула ногу.

Ранее известный американский теннисист призвал вернуть россиянам флаг.