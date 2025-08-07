На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

18-летняя Андреева обратилась к психологу из-за поражений

18-летняя теннисистка Андреева обратилась к спортивному психологу
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и ее старшая 21-летняя сестра Эрика Андреева, которая также занимается теннисом, приняли решение обратиться к спортивному психологу на фоне частых поражений. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Старшая из Андреевых установила в июне исторический антирекорд, проиграв девять матчей и 17 партий подряд. После этого спортсменка обратилась к специалисту, чтобы проработать с ним этот момент, поэтому пока не появляется на соревнованиях.

Мирра Андреева, для которой старшая сестра является примером, решила последовать по этому пути после громкого поражения на турнире серии WTA-1000 в канадском Монреале. Во время матча с американкой Маккартни Кесслер у Андреевой сдали нервы: Андреева из-за досады швырнула ракетку, а потом расплакалась, спрятав лицо в полотенце. По ходу встречи она также несколько раз ударила себя по ноге.

6 августа появилась информация, что Мирра не сыграет на престижном турнире в Цинциннати. Причиной ее снятия была названа травма. Во время игры с Кесслер Андреева подвернула ногу.

Ранее известный американский теннисист призвал вернуть россиянам флаг.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами