Тренера «Спартака» назвали ненужным клубу

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов в интервью Legalbet заявил, что главной тренер столичного «Спартака» Деян Станкович не нужен руководству клуба.

По его словам, сербский специалист не способен воплотить в жизнь те планы, которые хотело бы реализовать правление красно-белых.

«Уход Станковича по ходу матча с махачкалинским «Динамо»? Такой тренер не нужен. Это говорит только о его слабости, но не знаю, может он какие-то подводные течения видит в этом. Стоит ли ему закурить, как Романцеву? Можно и запить», — заявил Семенов.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

