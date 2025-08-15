На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренера «Спартака» назвали ненужным клубу

Экс-футболист Семенов заявил, что Станкович не нужен «Спартаку»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов в интервью Legalbet заявил, что главной тренер столичного «Спартака» Деян Станкович не нужен руководству клуба.

По его словам, сербский специалист не способен воплотить в жизнь те планы, которые хотело бы реализовать правление красно-белых.

«Уход Станковича по ходу матча с махачкалинским «Динамо»? Такой тренер не нужен. Это говорит только о его слабости, но не знаю, может он какие-то подводные течения видит в этом. Стоит ли ему закурить, как Романцеву? Можно и запить», — заявил Семенов.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Ранее «Спартаку» посоветовали пока не продавать одного из ключевых форвардов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами