«Спартаку» посоветовали пока не продавать одного из ключевых форвардов

Агент Барбоза посоветовал «Спартаку» не продавать Угальде в «Фейеноорд»
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Футбольный агент Паузу Барбоза в интервью Legalbet заявил, что московскому «Спартаку» не нужно в летнее трансферное окно рассматривать вариант с продажей форварда Манфреда Угальде в роттердамский «Фейеноорд».

«У «Спартака» сейчас много насущных вопросов, которые клубу нужно решить до конца трансферного окна. Я пока сомневаюсь, что Угальде может покинуть «Спартак». Сейчас не лучший момент для продажи Угальде», — заявил Барбоза.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде провел за «Спартак» 29 матчей, забив 17 мячей.

В ближайшем туре состоится встреча между «Спартаком» и «Зенитом». Игра в рамках 5-го тура РПЛ пройдет 16 августа, команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов. «Спартак» располагается на 11-й позиции, набрав четыре очка из 12 возможных.

Ранее ветеран ЦСКА не исключил, что Деяна Станковича уволят при поражении от «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
