Недопущенный из-за буквы «V» российский гимнаст получил нейтральный статус

FIG допустила российского гимнаста Якубова к международным турнирам
Сергей Бобылев/РИА Новости

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила к международным соревнованиям российского гимнаста Мухаммаджона Якубова, которому ранее было отказано в нейтральном статусе из-за буквы «V». Об этом сообщает ТАСС.

22-летний спортсмен стал 15-м, кому был выдан нейтральный статус.

В марте FIG не допустил Якубова из-за размещенной в социальных сетях буквы «V», посчитав это символом поддержки СВО. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объясняла, что V — римская цифра, обозначающая порядковый номер антидопингового диктанта.

В 2022 году дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского гимнаста Ивана Куляка на один год из-за выхода на награждение с нарисованным символом «Z» на груди.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных.

Ранее FIG запретила на международных соревнованиях демонстрировать георгиевскую ленту.

