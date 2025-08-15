19-летнего россиянина назвали самым перспективным игроком клуба НХЛ

19-летний российский нападающий Иван Демидов занял первое место в рейтинге самых перспективных игроков клуба «Монреаль Канадиенс». Список опубликован на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Также в пятерке оказались 19-летний нападающий Майкл Хейдж, 20-летние защитник Давид Райнбахер и вратарь Джейкоб Фаулер, а также 21-летний форвард Оуэн Бек.

9 апреля сообщалось, что Демидов продолжит карьеру в «Монреале». 15 апреля он отличился в своем дебютном матче.

Хоккеист был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был выбран под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

