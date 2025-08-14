«Спартак» продлил контракт с лучшим снайпером команды

Агент Алеша Пилко рассказал, что хоккейный клуб «Спартак» подписал новое соглашение со словацким нападающим Адамом Ружичкой. Об этом сообщает РИА Новости.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26-летний Ружичка стал лучшим бомбардиром команды: на его счету 26 шайб в регулярном чемпионате и семь в плей-офф. Его команда стала третьей в регулярном чемпионате в Западной конференции, а во втором раунде плей-офф проиграла уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 3-4.

Ранее словак выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Калгари» и «Аризону».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

