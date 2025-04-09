Лидер СКА уехал в НХЛ

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Санкт-Петербург Иван Демидов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

19-летний форвард в ближайшее время вылетит в Монреаль, где подпишет контракт новичка с одноименным клубом. Ожидается, что Демидов сможет выступить за новую команду уже в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли.

Иван Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. Трое других россиян, выбранных в первом раунде — Антон Силаев был, выбранный под общим 10-м номером «Нью-Джерси Дэвилз», Егор Сурин — под 22-м номером «Нэшвилл Предаторз», и Матвей Гридин — под 28-м номером «Калгари Флэймз».

6 апреля СКА вылетел из Кубка Гагарина. Для петербургской команды этот результат стал худшим за последние 15 лет — в промежуток с 2011 по 2024 год армейцы всегда преодолевали первый раунд плей-офф КХЛ.

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