В «Зените» введен план «Перехват»

Председатель правления «Зенита» Медведев ввел план «Перехват»
Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в эфире «Радио Зенит» заявил, что в петербургской команде введен план «Перехват».

«Помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. В команде введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», — заявил Медведев.

«Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче второго раунда группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Поединок, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился с результатом 3:0. Дубль в этом поединке оформил Матео Кассьерра, который отличился с игры на 70-й минуте, а через восемь минут реализовал пенальти. На 83-й минуте отличился Вадим Шилов.

В чемпионате России «Зенит» идет на восьмой строчке, имея в активе пять набранных баллов.

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 16 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» сравнили с «Манчестер Сити».

