«Зенит» сравнили с «Манчестер Сити»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович после победы над казанским «Рубином» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России оценил старт команды в сезоне и заявил о цели побеждать в каждом матче. Его слова приводит «Советский спорт».

«С Сергеем Богдановичем мы всегда все обсуждаем серьезно. В этом вопросе не важно, какой результат: выиграли, проиграли или сыграли вничью. Это футбол. Такое нормально. Если вспомнить, то «Манчестер Сити» тоже плохо начинал предыдущий сезон», — отметил он.

Поединок, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершился с результатом 3:0. Дубль в этом поединке оформил Матео Кассьерра, который отличился с игры на 70-й минуте, а через восемь минут реализовал пенальти. На 83-й минуте отличился Вадим Шилов.

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» проиграл «Ахмату». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. После четырех игр РПЛ «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем туре национального первенства петербургский клуб сразится на выезде с московским «Спартаком». Игра состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Зенит» хочет сменить тренера.