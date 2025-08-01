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Клуб КХЛ представил новую эмблему

Хоккейный клуб «Торпедо» представил новую эмблему
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ХК Торпедо

Хоккейный «Торпедо» из Нижнего Новгорода в своем официальном Telegram-канале представил новую эмблему, повернув голову символу клуба оленю голову в другую сторону.

«Олень не противоречит движению — он его задает. Это не просто символ, а компас: наш клуб сам прокладывает путь. Мы не следуем за кем-то — мы ведем. Мы не отказались от символа — мы сделали его современнее и выразительнее», — объяснила пресс-служба команды.

Помимо оленя, изменился цвет фона — белый заменили на синий.

Также был изменен цвет фона: вместо белого предпочтение отдано синему оттенку.

В прошедшем сезоне «Торпедо» заняло восьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф со счетом 0-4 уступило будущему победителю Кубка Гагарина — ярославскому «Локомотиву».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в КХЛ сократили количество послематчевых буллитов.

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