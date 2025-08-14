Россиянам рассказали, какими средствами стоит пользоваться при мышечных травмах

При мышечных травмах важно грамотно оказать первую помощь и подобрать правильные средства для восстановления. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Казанцева.

«При мышечных травмах важно грамотно оказать первую помощь и подобрать правильные средства для восстановления. В случае серьезных повреждений необходимо незамедлительно обратиться к врачу. При легких травмах следует прикладывать холод: это может быть лед, завернутый в ткань, гипотермический пакет или средства с ментолом и камфорой — «Меновазин» или «Эваменол Актив». В первые сутки важно избегать теплового воздействия, массажа и активных движений поврежденной мышцы.

Далее можно использовать разогревающие мази, кремы и гели. Они оказывают раздражающие действия, за счет чего происходит прилив крови и улучшают питание мышц. В состав средств могут входить скипидар, капсаицин, пчелиный и змеиный яд, камфора и другие вещества.

Дополнительно можно применять гомеопатические препараты типа «Траумель С» или «Цель Т». Для защиты мышцы во время реабилитации рекомендуется использовать фиксирующие повязки, эластичные бинты или специализированные суппорты, предотвращающие перенапряжение», — рассказала Казанцева.

