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Россиянам рассказали, как защититься от перегрева при игре в пляжный волейбол

Эксперт «Спортмастер PRO»: тренировки под солнцем могут вызвать тепловой удар
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Pexels

Для того, чтобы уберечь организм от перегрева при занятиях спортом на пляже, и в частности при игре в пляжный волейбол, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Шамиль Байназаров.

«В правила безопасности при игре в пляжный волейбол входит не только защита от травм, но и профилактика солнечных ожогов и перегрева. Игра под открытым солнцем без должной защиты может вызвать тепловой удар и другие негативные последствия. Согласно исследованиям, 70–80% случаев перегрева организма случаются во время занятий спортом на улице.

Солнцезащитный крем с высоким SPF (не менее 30) следует наносить за 20-30 минут до выхода на пляж и обновлять каждые два часа, особенно после контакта с водой. Головной убор с широкими полями защитит от прямых солнечных лучей, а качественные солнцезащитные очки предотвратят вредное воздействие ультрафиолета на глаза.

Важно поддерживать водный баланс, регулярно употребляя воду даже при отсутствии жажды. Тренировки рекомендуется планировать вне периодов наибольшей солнечной активности — до 12 и после 16 часов. Во время перерывов лучше находиться в тени. Эти меры предосторожности являются обязательной частью тренировочного процесса в пляжном волейболе и помогают сохранить здоровье во время занятий спортом», — сказал специалист.

Ранее были названы способы восстановиться при мышечных травмах.

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