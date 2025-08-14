На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Может, никогда»: Карпин заявил, что «Динамо» нужно время

Тренер «Динамо» Карпин: не мне нужно время, а команде
Евгений Биятов/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после разгромного поражения от «Краснодара» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России в эфире «Матч ТВ» заявил, что команде необходимо время.

«Не мне нужно время, а команде. Сколько? Не знаю... как восстановятся игроки. Рубеж? Когда все восстановятся и когда кто-то приедет, например. Завтра — нет, послезавтра — нет, а когда? Может, никогда», — отметил специалист.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

В следующих матчах Кубка России «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями», а «Краснодар» также на чужом поле сыграет с «Сочи». Встречи состоятся 27 августа.

Ранее в «Краснодаре» рассказали, как разгромили «Динамо» со счетом 4:0.

Футбол. Чемпионат России
