На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Черчесов проиграл первый матч у руля «Ахмата»

«Ахмат» под руководством Черчесова проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в КР
true
true
true
close
ФК «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» проиграл «Оренбургу» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Все голы были забиты во втором тайме. На 56-й минуте Станислав Поройков вывел «Оренбург» вперед, но на 90+1-й минуте Мануэль Келиану сравнял счет. Победу оренбуржцам принес точный удар Владислава Камилова на 90+5-й минуте.

«Оренбург» и «Ахмат» выступают в группе A вместе с казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». После двух туров «Оренбург» идет третьим с тремя очками, «Ахмат» — четвертым с нулем баллов.

В следующих матчах Кубка России «Оренбург» примет дома «Зенит», а «Ахмат» также на своем поле сыграет с «Рубином». Встречи состоятся 26 августа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами