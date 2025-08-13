Черчесов проиграл первый матч у руля «Ахмата»

«Ахмат» под руководством Черчесова проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в КР

Грозненский «Ахмат» проиграл «Оренбургу» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Все голы были забиты во втором тайме. На 56-й минуте Станислав Поройков вывел «Оренбург» вперед, но на 90+1-й минуте Мануэль Келиану сравнял счет. Победу оренбуржцам принес точный удар Владислава Камилова на 90+5-й минуте.

«Оренбург» и «Ахмат» выступают в группе A вместе с казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом». После двух туров «Оренбург» идет третьим с тремя очками, «Ахмат» — четвертым с нулем баллов.

В следующих матчах Кубка России «Оренбург» примет дома «Зенит», а «Ахмат» также на своем поле сыграет с «Рубином». Встречи состоятся 26 августа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России.