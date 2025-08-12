«Спартак» проиграл «Динамо» из Махачкалы в Кубке России

Махачкалинское «Динамо» обыграло московский «Спартак» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Владислав Целовальников. По ходу встречи он показал четыре желтые карточки игрокам столичного клуба и две — футболистам из Махачкалы.

В матче первого тура группового этапа «Спартак» одержал выездную победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Махачкалинский клуб также стартовал с победы, одолев в домашнем матче «Пари Нижний Новгород» — 1:0.

В следующем туре столичный клуб сыграет с нижегородской командой дома 26 августа, матч начнется в 20:45 по московскому времени. «Динамо» на следующий день в выездном матче сразится с «Ростовом», стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Ранее ЦСКА проиграл «Акрону» в Кубке России.