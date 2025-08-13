Выигравший чемпионат мира тренер отказался возглавлять азиатскую сборную

Бывший главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев отказался возглавить национальную команду Узбекистана. Об этом сообщает Bild.

Издание утверждает, что 65-летний специалист действительно несколько дней серьезно рассматривал предложение, но в конечном итоге решил вежливо отказаться.

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира: команда обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

65-летний Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. За это время немецкая команда выиграла чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017. С 2021 года специалист нигде не работал.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

