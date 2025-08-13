На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранного теннисиста дисквалифицировали по необычной причине

Немецкого теннисиста Розенкранца дисквалифицировали за то, что он принял душ
IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Немецкого теннисиста Матса Розенкранца, который занимает 358 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), дисквалифицировали на «Челленджере» в греческом Херсониссосе за то, что он принял душ.

В матче второго круга против итальянца Пьетро Феллина Розенкранц выиграл первый сет со счетом 7:5. В перерыве между партиями он взял туалетный перерыв и ушел в душ. Судья не вышке вызвал супервайзера и тот принял решение дисквалифицировать немца.

По антидопинговым правилам, игрокам нельзя принимать душ, за исключением пятисетового матча на турнирах Большого шлема.

В 1/4 финала Феллин сыграет с французом Лораном Локоли.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Летние виды спорта
