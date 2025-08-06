«Я мать»: украинскую теннисистку массово оскорбляют после поражения в Канаде

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своих социальных сетях опубликовала скриншоты с оскорблениями, которые она получила после поражения в 1/4 финала турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

«Обращаюсь ко всем ставочникам, в первую очередь я мать, а не спортсменка. То, как вы разговариваете с женщинами, с матерями, ПОЗОРНО. Если бы ваши матери видели ваши сообщения, им было бы противно», — написала Свитолина.

30-летняя украинка уступила Наоми Осаке из Японии со счетом 2:6, 2:6.

В матче 1/4 финала турнира в Монреале Свитолина уступила японской теннисистке Наоми Осака – 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

За свою карьеру Свитолина выиграла 18 турниров WTA, а также стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио. На данный момент она занимает 13-е место в мировом рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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