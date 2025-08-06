На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я мать»: украинскую теннисистку массово оскорбляют после поражения в Канаде

Украинка Свитолина пожаловалась на оскорбления после проигрыша Осаке в Монреале
true
true
true
close
David Kirouac/Imagn Images/Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина в своих социальных сетях опубликовала скриншоты с оскорблениями, которые она получила после поражения в 1/4 финала турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

«Обращаюсь ко всем ставочникам, в первую очередь я мать, а не спортсменка. То, как вы разговариваете с женщинами, с матерями, ПОЗОРНО. Если бы ваши матери видели ваши сообщения, им было бы противно», — написала Свитолина.

30-летняя украинка уступила Наоми Осаке из Японии со счетом 2:6, 2:6.

В матче 1/4 финала турнира в Монреале Свитолина уступила японской теннисистке Наоми Осака – 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

За свою карьеру Свитолина выиграла 18 турниров WTA, а также стала бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио. На данный момент она занимает 13-е место в мировом рейтинге.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее собаке российской теннисистки дали аккредитацию на турнир в США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами