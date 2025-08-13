Мостовой о будущем Станковича в «Спартаке»: мне вообще все равно

Мостовой заявил, что его не интересует будущее Станковича в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что его не интересует будущее Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака», передает РИА Новости.

«Мне вообще все равно! Кто-то мое мнение слушает? У нас же к футбольным людям не прислушиваются, у нас же в футболе разбираются те, кто в него не играл», — сказал Мостовой.

12 августа «Спартак» уступил в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в игре Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

16 августа «Спартак» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее футболист «Спартака» объяснил поражение от «Динамо».