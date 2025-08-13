«У нас сейчас не лучший период»: футболист «Спартака» объяснил поражение от «Динамо»

Футболист «Спартака» Зорин: у нас сейчас не лучший период

Футболист московского «Спартака» Даниил Зорин после поражения в серии пенальти от махачкалинского «Динамо» в Кубке России заявил, что у команды сейчас не лучший период, передает «Матч ТВ».

«Большое спасибо болельщикам, сейчас не лучший период у нашей команды, не очень хорошие результаты. Тяжело проходить, когда одна команда обороняется через центр, поэтому пытались с фланга атаковать через Заболотного», — сказал Зорин.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 12 августа, основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

