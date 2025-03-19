Провалившая гендерный тест спортсменка намерена выступить на Олимпиаде-2028

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, заявила о готовности выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Ее слова приводит ITV.

«Я не трансперсона. Указы Трампа меня не касаются и не пугают. Таков мой ответ. Безусловно, я буду защищать золотую медаль всеми силами, которые у меня есть. Я буду следовать за своей мечтой», — заявила Хелиф.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее Дональд Трамп запретил трансперсонам участвовать в женских соревнованиях.