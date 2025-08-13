Вратарь «ПСЖ» Сафонов: заряжены начать сезон с трофея

Вратарь «ПСЖ» Сафонов о матче за Суперкубок УЕФА: заряжены начать сезон с трофея

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале перед матчем за Суперкубок УЕФА против английского «Тоттенхэма» заявил, что в клубе заряжены начать сезон с трофея.

«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея», — написал Сафонов.

Встреча состоится 13 августа в итальянском городи Удине. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

Ранее украинский новичок «ПСЖ» не стал подписываться на Сафонова в соцсетях.