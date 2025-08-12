Украинский новичок «ПСЖ» не стал подписываться на Сафонова в соцсетях

Украинец Забарный не подписался на Сафонова, добавив остальных игроков «ПСЖ»

Украинский защитник французского «ПСЖ» Илья Забарный подписался на всех своих новых одноклубников, кроме российского голкипера Матвея Сафонова.

Новичок парижан добавил в подписки даже французского голкипера Луку Шевалье, который пополнил клуб несколько дней назад.

Официально «ПСЖ» объявил о трансфере Забарного 12 августа. 7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал Забарному избавиться от российского вратаря Сафонова, из-за которого украинец отказался переходить в клуб в зимнее трансферное окно.

«ПСЖ» действительно попытался убрать Сафонова из команды. 2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. В финале клубного чемпионата мира — 2025 парижане крупно уступили английскому «Челси» — 0:3.

