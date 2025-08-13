В «Динамо» рассказали о сильных качествах «Спартака»

Тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев после матча против московского «Спартака» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что столичный клуб обладает хорошим подбором игроков. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не думаю, что «Спартак» кого-то боится — у них хороший подбор игроков. Главное, что нужно в матчах против них — это найти решения, внедрить их в тренировочный процесс и выйти с правильным настроем. То, что им тяжело играть против команды нас — это стечение обстоятельств», — заявил Биджиев.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 12 августа, основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» назвали ключевую проблему футболистов.