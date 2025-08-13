В «Спартаке» рассказали о тактике на игру с «Зенитом»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча против махачкалинского «Динамо» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России заявил, что на матч против петербургского «Зенита» в предстоящем туре чемпионата страны команда может выйти с другой схемой. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Каждый матч — это особенная история, поэтому схема может зависеть от соперника. Мы можем играть в три или четыре защитника, но все зависит от того, какую конкретно инструкцию мы даем футболистам на игру. Мы можем играть в три, четыре или пять защитников — цифра не имеет в данном случае большого значения», — заявил Сакич.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Динамо» рассказали о сильных качествах «Спартака».