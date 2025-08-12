ЦСКА официально объявил об уходе бразильского защитника

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале официально объявил об уходе бразильского защитника Виллиана Роши в клуб «Аль-Джазира» из Абу-Даби.

«Вилл, спасибо за вклад в завоевание двух Кубков России, серебра и бронзы чемпионата России, а также Суперкубка России», — указано в сообщении.

По данным СМИ, стоимость сделки составила €6 млн. Бразильский футболист заключил контракт на два года с зарплатой €2,8 млн. В прошлом сезоне его новая команда заняла седьмое место в лиге.

Роша, который перешел в армейский клуб в 2022 году, провел за ЦСКА 105 матчей, в которых набрал 7+9 по системе «гол+пас». Известно, что сумма трансфера составила €6 млн, а контракт футболиста был рассчитан до лета 2028 года.

В начале августа из ЦСКА ушел еще один бразильский игрок. Бразильский «Палмейрас» на своих страницах в социальных сетях официально объявил о переходе 24-летнего правого защитника Келлвена из московского ЦСКА. Сообщалось, что армейский клуб получил за этот трансфер около €5,59 млн.

Ранее ЦСКА проиграл «Акрону» в Кубке России.