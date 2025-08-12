Легенда сборной России обещал помочь игроку «Краснодара» перед переходом в Англию

Знаменитый в прошлом полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, во время своей игровой карьеры выступавший в Англии за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», в комментарии для Legalbet поделился опытом с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, интерес к которому проявляет вылетевший из Английской премьер-лиги в Чемпионшип «Саутгемптон».

«Саутгемптон — хороший город. Там хорошая команда, хорошие стадион и болельщики. В Саутгемптоне базируется английский флот. Я там был, хорошо знаю команду с юга Англии. Чемпионшип — самая тяжелая лига. Там 24 команды, и никто не хочет вылетать. Очень серьезно бьются, там тяжело играть. Плюс еще надо не забывать про Кубок Англии, Кубок лиги. Нагрузка ждет его серьезная», — подчеркнул специалист.

Также Канчельскис отметил, что переход имеет для Сперцяна смысл, если «Саутгемптон» будет ставить в новом сезоне непременную задачу возвращения в АПЛ. При этом бывший полузащитник сборной России не уверен, что Сперцян на сто процентов сможет проявить себя в составе «святых», оценив вероятность как 50 на 50. По его мнению, в Российской премьер-лиге футбол менее силовой, что может стать важным фактором, а график игр во втором эшелоне английского футбола максимально напряженный. Также Канчельскис отметил, что готов будет лично дать советы Сперцяну, если они ему потребуются.

