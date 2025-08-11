Легенда сборной Франции призвал «ПСЖ» продать Сафонова

Легендарный футболист сборной Франции Робер Пирес выразил мнение, что парижский «ПСЖ» должен продать российского вратаря Матвея Сафонова, поскольку он не составляет нужную конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме. Его слова приводит CARRÉ.

«Доннарумму я бы оставил. Потому что он уверен в себе, и, конечно, благодаря ему «Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Европы. Сафонов? Его бы я продал. Нужен другой вратарь, чтобы больше конкурировать с Доннаруммой и заставить его развиваться еще сильнее», — заявил он.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

7 числа появилась информация, что «ПСЖ» пообещал украинскому защитнику Илье Забарному избавиться от российского вратаря.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

В решающем матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. По ходу турнира Сафонов дважды сыграл на групповом этапе.

Ранее появилась информация, что Сафонов разозлился на «ПСЖ» из-за сложившейся ситуации.