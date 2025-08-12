На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
12-летняя девочка пострадала от брошенной секс-игрушки на баскетбольном матче

Девочка постадала от брошенной секс-игрушки на баскетбольном матче женской NBA
NYPD Crime Stoppers

Полиция Нью-Йорка в понедельник разыскивала мужчину, который бросил секс-игрушку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и попал в 12-летнюю девочку, передает NBC News.

В полиции сообщили, что неизвестный бросил секс-игрушку и попал 12-летней девочке в правую ногу.

Поиски злоумышленника продолжаются.

3 августа власти США задержали зрителя, бросившего секс-игрушку на площадку во время матча WNBA.

За минуту до конца матча регулярного чемпионата, который состоялся в ночь на 30 июля, при счете 75:75 один из болельщиков решил бросить предмет на площадку. Изначально судьи не отреагировали на эпизод и игра продолжалась, однако во время ближайшего тайм-аута его убрали с площадки.

Ранее баскетбольный матч в США был прерван из-за секс-игрушки.

