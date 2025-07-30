Баскетбольный матч в США был прерван из-за секс-игрушки

Матч Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между «Голден Стэйт Валькирис» и «Атлантой Дрим» был прерван на несколько минут из-за летающей секс-игрушки. Об этом сообщает TMZ.

За минуту до конца матча при счете 75:75 один из болельщиков решил бросить предмет на площадку. Изначально судьи не отреагировали на эпизод и игра продолжалась, однако во время ближайшего тайм-аута его убрали с площадки.

Встреча завершилась со счетом 77:75 в пользу «Голден Стэйт».

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее 19-летняя россиянка попала в женскую NBA.