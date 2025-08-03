В США задержали болельщика из-за секс-игрушки на матче женской НБА

Власти США задержали зрителя, бросившего секс-игрушку на площадку во время матча женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) между командами «Атланта Дрим» и «Голден Стэйт Валькириз». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на представителей лиги.

«В соответствии со стандартами безопасности WNBA, любой болельщик, намеренно бросающий предметы на паркет, будет немедленно удален и получит запрет на посещение минимум на год, а также может быть арестован и привлечен к ответственности местными властями», — указано в сообщении.

За минуту до конца матча регулярного чемпионата, который состоялся в ночь на 30 июля, при счете 75:75 один из болельщиков решил бросить предмет на площадку. Изначально судьи не отреагировали на эпизод и игра продолжалась, однако во время ближайшего тайм-аута его убрали с площадки.

Встреча завершилась со счетом 77:75 в пользу «Голден Стэйт».

Примечательно, что позднее аналогичный инцидент произошел на матче между «Голден Стэйт» и «Чикаго Скай». Центровая «Чикаго» Элизабет Уильямс заявила, что «это было очень неуважительно, а бросавшим нужно повзрослеть».

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