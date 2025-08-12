Названа страна, в которой Сафонову нужно продолжить карьеру

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин посоветовал вратарю французского «ПСЖ» Матвею Сафонову продолжить карьеру в Англии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если будет вариант в Англии, то, конечно, ехать в Англию. Странная ситуация. Но если ничего с ней поделать нельзя, то я бы на его месте оставался в Европе. Но опять же, он знает всю ситуацию изнутри и сам выберет, потому что понимает, что ему надо и чего он хочет», — заявил Булыкин.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее появилась информация, что Сафонов разозлился на «ПСЖ» из-за сложившейся ситуации.