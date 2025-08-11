Тренеру «Спартака» предложили уйти в отставку

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» стоит задуматься над увольнением главного тренера Деяна Станковича.

По его словам, сербский специалист не может настроить красно-белым игру в защите.

«Тренера надо менять к чертовой матери, потому что это не годится, такая игра — не спартаковская. Или футболистам самим надо перестраиваться. Можно же играть нормально в футбол, собственной головой соображать. Не каждый тренер знает, как объяснить, что нужно делать на футбольном поле. А еще не каждый разбирается в обороне. Я сто процентов гарантии даю, что Станкович не разбирается. Команда строится от обороны, всегда. Если будет оборона в порядке, и будет команда в порядке. Остальное все приложится», — заявил Пономарев.

9 августа «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

