На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренеру «Спартака» предложили уйти в отставку

Легенда ЦСКА Пономарев призвал «Спартак» уволить Станковича
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичному «Спартаку» стоит задуматься над увольнением главного тренера Деяна Станковича.

По его словам, сербский специалист не может настроить красно-белым игру в защите.

«Тренера надо менять к чертовой матери, потому что это не годится, такая игра — не спартаковская. Или футболистам самим надо перестраиваться. Можно же играть нормально в футбол, собственной головой соображать. Не каждый тренер знает, как объяснить, что нужно делать на футбольном поле. А еще не каждый разбирается в обороне. Я сто процентов гарантии даю, что Станкович не разбирается. Команда строится от обороны, всегда. Если будет оборона в порядке, и будет команда в порядке. Остальное все приложится», — заявил Пономарев.

9 августа «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее легенда ЦСКА назвал главную проблему обороны «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами