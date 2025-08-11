На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА назвал главную проблему обороны «Спартака»

Легенда ЦСКА Пономарев назвал главную проблему обороны «Спартака»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что ключевой проблемой «Спартака» в обороне в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) является неумение предугадывать ситуацию на поле.

«Они не читают игру. Они играют по игроку, никогда не действуют по мячу. Они даже не смотрят на мяч. Они только смотрят за своим игроком, а это неправильно. Посмотри на второй гол — идет подача, а защитник находится спиной к подающему. Он стоит спиной, не видит полета мяча, а только и смотрит за своим игроком. Это идиотизм полный. Никто так вообще уже 1000 лет не играет. Посмотри за мячом, следи за полетом мяча, предугадывай ситуацию. Тут нет ничего сложного, только мозги поставь свои на место», — заявил Пономарев.

9 августа «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее легенда ЦСКА назвал решетом оборону «Спартака».

