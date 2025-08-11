Четырехкратного чемпиона Испании дисквалифицировали за сексуальные домогательства

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) дисквалифицировала четырехкратного чемпиона Испании по маунтинбайку Эдгара Карбальо Гонсалеса за сексуальные домогательства на соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что на 36-летнего испанца подала жалобу другая спортсменка. Она обвинила его в сексуальных домогательствах. Известно, что инцидент произошел в фургоне на парковке перед соревнованиями. Комиссия сочла действия Карбальо Гонсалеса оскорблением достоинства девушки и отстранила его на год от любой деятельности, связанной с велоспортом.

Данное обвинение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее чемпионка России задумалась о смене спортивного гражданства.