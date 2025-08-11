Стали известны еще два соперника сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили в ноябре

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с национальными командами Перу и Чили этой осенью. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Известно, что россияне сыграют с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге, а 15-го — с Чили в Сочи. Также соперники сборной России сразятся между собой 18 ноября.

Перу занимает 42-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Чили располагается на 57-м месте.

Ранее стали известны четыре соперника россиян этой осенью: 4 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Иорданией, 7-го — c Катаром. 10 октября сборная России сразится с Ираном, а 14-го — с Боливией.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

