«Не важно, сколько они играли на первенстве водокачки»: Карпин о биографии игроков сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что не изучает биографии футболистов национальной команды, передает «РБ Спорт».

«Еще мне этого не хватало. Футболисты приезжают в сборную и неважно, откуда они взялись, какая у них судьба и сколько времени они играли во вторых лигах, на первенстве завода или водокачки», — сказал Карпин.

Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее российский футбольный клуб выступил с заявлением о запрете на регистрацию игроков.