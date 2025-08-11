19-летний россиянин объяснил решение разместить букву «ё» на футболке в НБА

Российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егор Дёмин объяснил решение написать букву «ё» на игровой футболке. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я думаю, это могло бы стать важной и яркой репрезентацией моей страны и наших особенностей. Ну и всё-таки хотелось бы, чтобы моя фамилия была написана правильно. Также мой дедушка долго боролся за букву Ё в фамилии долгое время, дорисовывая две точки в паспорте», — заявил Дёмин.

Российский спортсмен получил номер 8, а на его майке будет написана фамилия «DЁMIN». Это первый раз в истории НБА, когда на майке спортсмена будет использована буква «ё».

В составе «Бруклин Нетс» Дёмин стал всего четвертым россиянином. До него за команду выступали Сергей Карасев, Андрей Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола (РФБ) и Тимофей Мозгов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

С 2021 по 2024 год Дёмин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.

Ранее 19-летняя россиянка попала в женскую NBA.