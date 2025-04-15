Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

19-летняя россиянка попала в женскую NBA

19-летняя Косу стала первой с 2018 года россиянкой, выбранной на драфте WNBA
close
olainca_21/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) клубом «Миннесота Линкс» под 15-м номером.

19-летняя спортсменка стала первой россиянкой с 2018 года, которая смогла попасть в WNBA. В том году были выбраны Мария Вадеева под 11-м номером и Раиса Мусина под 21-м.

За свою карьеру Косу уже успела трижды выиграть чемпионат России — два раза с екатеринбургским УГМК и один раз с курским «Динамо».

Ранее сообщалось, что в США ждут возвращения России на международные старты.

В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее президент РФБ раскрыл цель визита в США.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами