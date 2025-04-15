19-летняя россиянка попала в женскую NBA

19-летняя Косу стала первой с 2018 года россиянкой, выбранной на драфте WNBA

Российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу была выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) клубом «Миннесота Линкс» под 15-м номером.

19-летняя спортсменка стала первой россиянкой с 2018 года, которая смогла попасть в WNBA. В том году были выбраны Мария Вадеева под 11-м номером и Раиса Мусина под 21-м.

За свою карьеру Косу уже успела трижды выиграть чемпионат России — два раза с екатеринбургским УГМК и один раз с курским «Динамо».

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В апреле 2024 года Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

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