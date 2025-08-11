На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У него шрам на лице, он жертвует собой»: Ротенберг восхитился конкурентом Сафонова

Роман Ротенберг восхитился голкипером «ПСЖ» Доннаруммой
true
true
true
close
Telegram-канал «Roman Rotenberg»

Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг, говоря о совместной фотографии с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой, заявил, что уважает всех вратарей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он бьется в каждом моменте, у него шрам на лице, он доказывает и жертвует собой ради победы. Уважаю каждого вратаря, а особенно тех, кто добивается успехов. С большим уважением относимся к ребятам, кто жертвует собой в спорте, каждый футболист и каждый хоккеист, особенно вратари», — заявил он.

Доннарумма — основной вратарь «ПСЖ». При этом в СМИ появилась информация, что клуб хочет его продать. За место в стартовом составе в прошлом сезоне с ним боролся российский голкипер Матвей Сафонов, которого летом 2024 года «ПСЖ» купил у «Краснодара».

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо». Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

Ранее Ротенберг встретился с Александром Овечкиным и сделал совместное фото.

