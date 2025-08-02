Ротенберг встретился с Овечкиным и сделал совместное фото

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг провел совместную тренировку с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным. Об этом Ротенберг рассказал в своем Telegram-канале.

Ротенберг сфотографировался с Овечкиным на льду.

«Работаем 24/7», — подписал снимок Ротенберг.

Контракт Овечкина с клубом «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий выступает за американскую команду с 2005 года и сумел привести ее к первой в истории победе в Кубке Стэнли — в сезоне-2017/18.

Также Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

До перехода в «Вашингтон» — с 2001 по 2004 год — Овечкин играл в составе главной команды московского «Динамо». До этого хоккеист обучался в школе «Динамо» и выступал за детские команды бело-голубых.

Ранее в Госдуме раскрыли, вернется ли Овечкин в Россию.