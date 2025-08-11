Названа главная проблема российского футбола

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев обозначил проблему, которая, по его мнению, является самой главной в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

«Естественно, все начинается с детско-юношеского уровня. Нужны системы, методики, качественные тренеры. У нас регионы отстают от больших городов в этом вопросе. Это очень глобальная проблема», — подчеркнул он.

Сычев в 2002—2010 годах играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. В своей клубной карьере на взрослом уровне он выступал за тамбовский «Спартак», московский «Спартак», марсельский «Олимпик», столичный «Локомотив», минское «Динамо», «Окжетпес» из Казахстана, нижегородскую «Волгу», «Локомотив-Казанку», а завершил карьеру футболист в армянском «Пюнике» — он перешел туда в 2019 году, не отыграл ни одного матча и расторгнул контракт.

В составе московского «Локомотива» Сычев в 2004 году выиграл чемпионат России. В том же году он был признан футболистом года в России как по опросу игроков, так и по опросу журналистов.

