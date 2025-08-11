На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США гонщик разбился на трассе из-за сердечного приступа

Гонщик Брюэр разбился на трассе в США из-за сердечного приступа за рулем
true
true
true
close
FOX8

Американский автогонщик Робби Брюэр погиб во время заезда на трассе в Северной Каролине (США). Об этом пишет издание CBS Sports.

Брюэр принимал участие в шорт-трековой гонки в дивизионе Sportsman на трассе «Боумен Грей Стадиум» в Уинстон-Сейлеме 9 августа. На рестарте гонки за четыре круга до финиша спортсмен не сумел справиться с управлением на повороте, и его машина на большой скорости врезалась в ограждение. Указано, что причиной произошедшего стал сердечный приступ, который 53-летний гонщик перенес за рулем.

После произошедшего на трассе Брюэра извлекли из автомобиля и госпитализировали, однако медики помочь ему не смогли. Информацию о его смерти официально подтвердила семья гонщика 10 августа.

Брюэр принимал участие в гоночных заездах на протяжении 35-ти лет. Всего в своей карьере он провел 311 гонок, в которых он 11 раз приходил к финишу первым. В 2011 году он стал чемпионом дивизиона Sportsman.

Случай с Брюэром стал уже пятым подобным на этом автодроме. Последним до 53-летнего гонщика был Бубба Бек, у которого в 2022 году за рулем перенес инфаркт миокарда, приведший к смерти.

Ранее два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами