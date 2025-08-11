В США гонщик разбился на трассе из-за сердечного приступа

Американский автогонщик Робби Брюэр погиб во время заезда на трассе в Северной Каролине (США). Об этом пишет издание CBS Sports.

Брюэр принимал участие в шорт-трековой гонки в дивизионе Sportsman на трассе «Боумен Грей Стадиум» в Уинстон-Сейлеме 9 августа. На рестарте гонки за четыре круга до финиша спортсмен не сумел справиться с управлением на повороте, и его машина на большой скорости врезалась в ограждение. Указано, что причиной произошедшего стал сердечный приступ, который 53-летний гонщик перенес за рулем.

После произошедшего на трассе Брюэра извлекли из автомобиля и госпитализировали, однако медики помочь ему не смогли. Информацию о его смерти официально подтвердила семья гонщика 10 августа.

Брюэр принимал участие в гоночных заездах на протяжении 35-ти лет. Всего в своей карьере он провел 311 гонок, в которых он 11 раз приходил к финишу первым. В 2011 году он стал чемпионом дивизиона Sportsman.

Случай с Брюэром стал уже пятым подобным на этом автодроме. Последним до 53-летнего гонщика был Бубба Бек, у которого в 2022 году за рулем перенес инфаркт миокарда, приведший к смерти.

