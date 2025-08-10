На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Два японских боксера скончались от травм, полученных на одном турнире

WBO: японский боксер Хиромаса Уракава умер после боя с Едзи Сайто
Unsplash

Японский боксер Хиромаса Уракава скончался от повреждений, которое он получил несколько дней назад на турнире в Токио. Об этом сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) на своей странице в социальных сетях.

2 августа боксер, которому было 28 лет, проиграл нокаутом своему соотечественнику Едзи Сайто в восьмом раунде.

«WBO скорбит в связи со смертью японского боксера Хиромасы Уракавы, который скончался от травм, полученных во время боя. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и японскому боксерскому сообществу в это невероятно сложное время», — указано в сообщении организации.

9 августа скончался еще один боксер, который проводил поединок 2 августа на турнире в Токио. Японец Шигетоши Котари, которому также было 28 лет, в титульном поединке против соотечественника Ямато Хата получил черепно-мозговую травму, которая привела к его смерти через несколько дней. После боя его экстренно отправили в больницу, медики провели операцию по удалению субдуральной гематомы, однако это не спасло спортсмена.

Их бой продлился все заявленные 12 раундов и завершился ничейным результатом.

Ранее умер победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту».

