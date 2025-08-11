На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Овечкин пьет пивасик всю карьеру»: хоккеиста призвали не отказываться от алкоголя

Камил Гаджиев призвал Александра Овечкина не отказываться от пива
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Бывший заместитель генерального директора дальневосточного клуба КХЛ «Адмирал» Камил Гаджиев заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не должен отказываться от своей привычки пить пиво, несмотря на то что его часто фотографируют за употреблением алкоголя.

По мнению функционера, это пристрастие не вредит репутации Овечкина и не оказывает пагубного влияния на его юных фанатов. Слова Гаджиева приводит портал Legalbet.

«Во-первых, бокал пива еще никому не навредил. А вот два, возможно, уже вредят. Думаю, Саня пьет пивасик на протяжении всей карьеры. Менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории, — странно, — сказал Гаджиев. — Это его фишка. Дети вырастут — и сами примут решение. Не считаю, что Овечкин занимается пропагандой алкоголя, попивая пиво».

Гаджиев подчеркнул, что лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ сам шутит над своим пристрастием к пиву. Овечкин отнюдь не рекламирует данный напиток, считает Гаджиев.

Ранее в Госдуме раскрыли, почему Байден не смог депортировать Овечкина из США.

Хоккей. НХЛ
