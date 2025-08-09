На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, почему Байден не смог выгнать Овечкина из НХЛ

Фетисов: Байден не выгнал Овечкина из НХЛ, потому что он — достояние лиги
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что бывший президент США Джо Байден не смог выгнать нападающего «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), потому что он является достоянием лиги. Его слова приводит Sport24.

«У них же не получилось. НХЛ не подчиняется никаким структурам. Это бизнес. Трамп, в отличие от Байдена, не только политик, но и бизнесмен. Он понимает, что Овечкин — национальное достояние лиги и «Вашингтон Кэпиталз», — заявил Фетисов.

8 августа издание Wall Street Journal сообщало, что в администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков НХЛ из США, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина в рамках обмена заключенными.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее в НХЛ отреагировали на слухи о высылке российских хоккеистов из США.

Хоккей. НХЛ
