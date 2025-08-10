Уехавший в США легкоатлет раскрыл отношение американцев к россиянам

Российский легкоатлет Марк Бурдин, который два года учится в Техасе, заявил, что американцы не стали хуже относиться к русским, потому что им неинтересно, что происходит в мире. Его слова приводит ТАСС.

«Для них самое главное — это то, что происходит у них внутри. Но когда я говорю при знакомстве, что я русский, все сразу оживляются, начинают задавать разные вопросы. Главные темы для разговоров — это алкоголь и холода», — заявил Бурдин.

Также он отметил, что американцы считают, что в России очень холодно, хотя в Америке тоже есть места, где зимой бывают сильные морозы.

Российские атлеты с 2022 года не могут выступать на турнирах под эгидой World Athletics. В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

