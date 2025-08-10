Карпин объяснил, почему не получилось обыграть «Сочи»

Карпин о матче с «Сочи»: по обороне вопросов нет, надо забивать свои моменты

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил, что для победы над «Сочи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) бело‑голубым не хватило реализации моментов. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Забить только не получилось. Один удар в створ наших ворот из четырех. По обороне вопросов вообще нет. Что касается атаки, надо забивать свои моменты», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте гол Дениса Макарова был отменен после просмотра VAR, а на 37-й минуте он забил по правилам. На 85-й минуте Максим Мухин помог «Сочи» уйти от поражения.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров «Динамо» идет на девятом месте, имея пять очков. «Сочи» набрал первый балл и поднялся на 14-ю строчку.

В следующем матче «Динамо» сыграет в дерби с ЦСКА, а «Сочи» поедет в гости к действующему чемпиону страны «Краснодару».

