Федоров случайно ударил в голеностоп Нгамале в попытке дотянуться до мяча! Врачи оказали лидеру «Динамо» помощь, и, к счастью, он смог вернуться на поле.
Дегтев забрал мяч в руки после очередного навеса динамовцев в штрафную.
Сочинцы в кои-то веки завладели мячом и попытались исполнить дальний заброс в штрафную, но мяч покинул пределы поля.
Моментище! Нгамале влетел в штрафную по центру и нанес плотный удар в дальний угол, но мяч попал в штангу!
В матче состоялся небольшой перерыв на водопой, и игра возобновилась!
Полузащитник «Сочи» Сааведра получил желтую карточку за наступ на ногу динамовцу.
Гол «Динамо» отменен! VAR долго изучал эпизод и пришел к выводу, что Сергеев находился в офсайде в момент развития голевой атаки. Счет остается 0:0.
ГОООООЛ!!! «Динамо» открыло счет в матче!
Зайнутдинов, Сергеев и Бителло разыграли красивую комбинацию и доставили мяч в штрафную, где Макаров вышел на рандеву с голкипером и пробил мимо него в дальний угол — 1:0!
Защитники «Сочи» вынесли мяч в поле после навеса бело-голубых с углового.
Макаров нанес мощнейший дальний удар, но вратарь «Сочи» Дегтев перевел на угловой!
Бело-голубые продолжают контролировать мяч и пробуют наносить дальние удары. Пока без попаданий в створ.
Рубенс прострелил в штрафную «Сочи», но голкипер Дегтев отбил мяч ногой!
Нгамале пытался откликнуться на дальний заброс к штрафной «Сочи», но немного не успел добраться до мяча.
Розыгрыш углового «Динамо» привел к тому, что Касерес нанес удар по воротам, и Сергеев чуть-чуть подправил мяч пяткой из пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой!
Рубенс подал в штрафную «Сочи», но Зиньковский выбил на угловой.
Нгамале перехватил мяч возле штрафной «Сочи», но тут же сам подарил его Литвинову.
Бело-голубые под руководством Карпина сразу наладили контроль над мячом, но приблизиться к штрафной соперника пока не получается.
Стартовый свисток!
На данный момент «Динамо» набрало четыре очка за три матча и располагается на 10-м месте в таблице. «Сочи» не смогло набрать ни одного очка и находится на последней строчке.
Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Маричаль, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Макаров.
Стартовый состав «Сочи»: Дегтев, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Сааведра, Зиньковский, Кравцов, Васильев, Федоров, Крамарич.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо».