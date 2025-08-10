На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У команды Карпина отобрали гол: «Динамо» бьется с «Сочи». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Сочи» — «Динамо». ОНЛАЙН

Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» принимает московское «Динамо», которое на данный момент сумело одержать только одну победу под руководством Валерия Карпина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
1-й тайм
10 августа 18:00
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм

23' Сааведра

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'33

Федоров случайно ударил в голеностоп Нгамале в попытке дотянуться до мяча! Врачи оказали лидеру «Динамо» помощь, и, к счастью, он смог вернуться на поле.

'31

Дегтев забрал мяч в руки после очередного навеса динамовцев в штрафную.

'29

Сочинцы в кои-то веки завладели мячом и попытались исполнить дальний заброс в штрафную, но мяч покинул пределы поля.

'27

Моментище! Нгамале влетел в штрафную по центру и нанес плотный удар в дальний угол, но мяч попал в штангу!

'25

В матче состоялся небольшой перерыв на водопой, и игра возобновилась!

'23

Полузащитник «Сочи» Сааведра получил желтую карточку за наступ на ногу динамовцу.

'20

Гол «Динамо» отменен! VAR долго изучал эпизод и пришел к выводу, что Сергеев находился в офсайде в момент развития голевой атаки. Счет остается 0:0.

'18

ГОООООЛ!!! «Динамо» открыло счет в матче!

Зайнутдинов, Сергеев и Бителло разыграли красивую комбинацию и доставили мяч в штрафную, где Макаров вышел на рандеву с голкипером и пробил мимо него в дальний угол — 1:0!

'16

Защитники «Сочи» вынесли мяч в поле после навеса бело-голубых с углового.

'15

Макаров нанес мощнейший дальний удар, но вратарь «Сочи» Дегтев перевел на угловой!

'13

Бело-голубые продолжают контролировать мяч и пробуют наносить дальние удары. Пока без попаданий в створ.

'11

Рубенс прострелил в штрафную «Сочи», но голкипер Дегтев отбил мяч ногой!

'9

Нгамале пытался откликнуться на дальний заброс к штрафной «Сочи», но немного не успел добраться до мяча.

'7

Розыгрыш углового «Динамо» привел к тому, что Касерес нанес удар по воротам, и Сергеев чуть-чуть подправил мяч пяткой из пределов штрафной, но мяч пролетел рядом со штангой!

'6

Рубенс подал в штрафную «Сочи», но Зиньковский выбил на угловой.

'5

Нгамале перехватил мяч возле штрафной «Сочи», но тут же сам подарил его Литвинову.

'3

Бело-голубые под руководством Карпина сразу наладили контроль над мячом, но приблизиться к штрафной соперника пока не получается.

'1

Стартовый свисток!

17:58

На данный момент «Динамо» набрало четыре очка за три матча и располагается на 10-м месте в таблице. «Сочи» не смогло набрать ни одного очка и находится на последней строчке.

17:55

Стартовый состав «Динамо»: Лунев, Маричаль, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Макаров.

17:50

Стартовый состав «Сочи»: Дегтев, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Сааведра, Зиньковский, Кравцов, Васильев, Федоров, Крамарич.

17:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо».

