На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рублев вышел в третий круг турнира в США

Рублев обыграл Тьена во втором круге турнира в Цинциннати
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати.

Россиянин стартовал на турнире со второго раунда. В стартовом для себя матче он одолел Ленера Тьена из США.

Встреча, которая продолжалась 1 час 45 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Рублев 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Тьен сделал четыре эйса, совершил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча между Алексеем Попыриным из Австралии и 19-летнего Мартина Ландалусе из Испании.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что призовой фонд US Open — 2025 станет самым крупным в истории.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами