Рублев вышел в третий круг турнира в США

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати.

Россиянин стартовал на турнире со второго раунда. В стартовом для себя матче он одолел Ленера Тьена из США.

Встреча, которая продолжалась 1 час 45 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Рублев 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Тьен сделал четыре эйса, совершил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча между Алексеем Попыриным из Австралии и 19-летнего Мартина Ландалусе из Испании.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что призовой фонд US Open — 2025 станет самым крупным в истории.